Футболист Селезнев: "У меня есть предложения из клубов за пределами России"

У украинского нападающего российской "Кубани" Евгения Селезнева есть предложения продолжить карьеру за пределами чемпионата РФ. Об этом он сообщил в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

"Каждый футболист может сменить клуб. Предложения действительно есть", - сказал Селезнев, отвечая на вопрос журналиста о вероятности ухода нападающего из клуба. При этом, он уточнил, что у него есть варианты продолжения карьеры за пределами РФ.

Селезнев также добавил, что делает все от себя зависящее, чтобы поехать в составе сборной Украины на Евро-2016 во Францию.

Как сообщал УНИАН, ранее Селезнев говорил, что перед тем, как подписать контракт с "Кубанью", отказался от переговоров с английскими "Астон Виллой" и "Сандерлендом".

Накануне товарищеских матчей сборной Украины против Кипра и Уэльса, которые состоялись в марте, главный тренер национальной команды Михаил Фоменко не вызвал в свое распоряжение футболистов, выступающих в чемпионате России.