Украинский полузащитник немецкого "Байера" выбыл из-за травмы до конца сезона

Украинский полузащитник немецкого футбольного клуба "Байер" (Леверкузен) Владлен Юрченко получил травму и выбыл из строя до конца сезона, сообщает официальный сайт команды.

Юрченко диагностировали открытый разрыв связки в левом колене, который он получил на тренировке накануне. Игрок выбыл из строя до конца сезона

Это уже второй пожобный случай в "Байере" на этой неделе: Ранее во вторник бразилец Венделл порвал связки на тренировке. Сезон для него также завершается досрочно.

На данный момент "Байер" занимает 3-е место в турнирной таблице (54 очка), существенно отставая от лидеров - мюнхенской "Баварии" (81) и дортмундской "Боруссии" (74).