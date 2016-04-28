Главный тренер "Атлетико" Симеоне: "В матче с "Баварией" наша команда была близка к идеалу"

Игра мадридского "Атлетико" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионом против мюнхенской "Баварии" была близка к идеалу. Так считает главный тренер испанской команды Диего Симеоне, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Сегодня, возможно, мы были близки к идеалу, как и в предыдущем раунде с "Барселоной". Удалось навязать сопернику свою игру, и первый тайм, скорее, проходил по нашему сценарию. Второй уже был ближе к тому, что хотела "Бавария", - поделился впечатлениями об игре Симеоне.

При этом он не ждет легкой игры в ответном матче, который состоится через неделю в Мюнхене.

"Мы проделали огромную работу. Ответная встреча тоже будет великолепной. У "Баварии" полно вариантов в атаке. Каждое изменение, которое они вносят, делает эту команду только сильнее", - добавил наставник мадридцев.

Симеоне также похвалила своего полузащитника Сауля Ньигеса, который на 11-й минуте встречи забил единственный мяч в игре.

"Сейчас Сауль в отличной форме. Все что происходит с его карьерой доставляет мне огромную радость. Он заслужил все это своей работой, упорством и мотивацией. В скором времени Сауль еще не раз всех удивит. Он в состоянии существенно прибавить", - добавил аргентинский специалист.

Как сообщал УНИАН, вчера в первом матче полуфинала Лиги чемпионов "Атлетико" дома переиграл "Баварию" со счетом 1:0.