"Шахтер" в Лиге Европы: время закрывать эпоху

После того, как в прошлую субботу донецкий «Шахтер» сыграл вничью с «Черноморцем» и фактически подарил киевскому «Динамо» титул чемпиона Украины, главный тренер «горняков» Мирча Луческу не выглядел слишком расстроенным. Румынский специалист прекрасно понимает - в нынешнем сезоне главные сражения для донецкой команды находятся за пределами внутренних соревнований. Даже с учетом исторического выхода киевлян в плей-офф Лиги чемпионов, возможный триумф «Шахтера» в Лиге Европы способен легко затмить все успехи команды Сергея Реброва.

В том числе поэтому противостояние «Шахтера» с «Севильей» в полуфинале Лиги Европы имеет для донетчан особый смысл. Растеряв по ходу сезона половину состава и утратив возможность выиграть чемпионат Украины, «оранжево-черные» могут победой в дуэли с испанцами компенсировать все свои неудачи. Успех по итогам этих двух матчей обязательно будет сопровождаться фразами о проявленном характере и силе воли «горняков», а поражение хоть и не станет провалом, но красок в скомканный сезон «Шахтера» уж точно не добавит.

Что нужно знать о «Севилье»?

Узнав о результатах жеребьевки, Луческу отметил, что «Севилья» для «горняков» достаточно неудобный соперник, так как старается играть в такой же техничный футбол. На этом, однако, преимущества испанцев не заканчиваются.

Накануне сезона «Севилья» прилично обновила свой состав, а президент клуба Хосе Кастро заявил о том, что чемпионат Испании станет приоритетным турниром для команды. Однако побороться за место в первой четверке Ла Лиги, которое дает право играть в следующем сезоне в Лиге чемпионов, команде тренера Унаи Эмери вновь не удалось - за три тура до конца чемпионата андалусцы находятся на седьмом месте без практических шансов подняться хотя бы на две позиции выше. Зато в кубковых турнирах «красно-белые» выступают традиционно удачно - команда уже вышла в финал Кубка Испании и близка к такому же успеху в Лиге Европы. Возможный триумф «Севильи» в еврокубке может стать для нее третьим подряд и пятым за десять лет.

Причина неудачи испанцев в чемпионате кроется как раз в проблемах адаптации новичков к команде. Например, форвард Карлос Бакка, забивший два мяча «Днепру» в прошлом финале Лиги Европы, летом отправился в «Милан», а пришедший из «Ювентуса» ему на смену Фернандо Льоренте не стал таким же эффективным бомбардиром. Еще один форвард-новичок - Чиро Иммобиле - и вовсе покинул команду зимой, настолько было очевидно, что итальянец не тянет уровень «Севильи». В начале сезона долго сыгрывались между собой и защитники команды, но уже к середине чемпионата они наладили взаимопонимание, позволяя андалусцам регулярно выигрывать, по крайней мере, на родном стадионе.

На выезде же «Севилья», по-прежнему, так же плоха, как и на старте сезона. «Красно-белые» за пределами стадиона «Рамон Санчес Писхуан» до сих пор не смогли добыть ни единой победы в сезоне в чемпионате Испании, а в еврокубках выиграли лишь один выездной матч на предыдущей стадии 1/4 финала Лиги Европы - у "Атлетика" из Бильбао (2:1). Плюс, в Кубке Испании подопечные Эмери трижды смогли выиграть в гостях, но дважды это делали в матчах с командами из низших дивизионов.

Лидерами сегодняшней «Севильи» являются опорный полузащитник Гжегож Крыховяк, фланговые исполнители Витоло и Микаэль Крон-Дели, атакующий хавбек Эвер Банега и форвард Кевин Гамейро. Последним совсем недавно заинтересовалась «Барселона», но француз заявил, что ему комфортно выступать и в «Севилье». Тем не менее, такой интерес также свидетельствует о том, что команда Унаи Эмери находится в хорошей форме накануне встречи с «Шахтером».

Украинских же болельщиков больше всего интересует в составе «Севильи» Евгений Коноплянка. Экс-полузащитник «Днепра» провел в Испании очень неровный сезон - иногда своими действиями «зажигал» всю команду, а иногда растворялся на поле. Тем не менее, сейчас в качестве первого запасного «Севильи» он чувствует себя комфортно и неспроста завоевал любовь испанских фанатов. Если почитать их отзывы об игре украинца, можно часто увидеть мысль, что потенциал Коноплянки позволяет ему в будущем выступать за топ-клубы мира.

Что нужно знать о «Шахтере»?

Выступления донецкого «Шахтера» в нынешнем сезоне отчасти похожи на успехи «Днепра» годичной давности. Параллель прослеживается, как минимум, в том, что обе команды, удачно выступая в еврокубках, проводили домашние матчи в чужих для них городах - Львове и Киеве, соответственно. И если "Шахтер" собирал внушительную публику во Львове на протяжении всего сезона, то столичный болельщик проникся любовью к "Днепру", только ближе к финалу. Однако главная схожесть более драматична – «Днепр» год назад и «Шахтер» сейчас закрывают собственную эпоху грандиозных амбиций во всех соревнованиях.

Нынешний «Шахтер» совсем не похож на тот клуб, который задорого собирал в своей команде талантливейших бразильцев для доминирования в Украине и достижения успехов в Лиге чемпионов. Но тенденция угасания донецкого гранда наверняка продлится - вслед за Виллианом, Дугласом Костой, Луисом Адриано и Алексом Тейшейрой клуб постепенно будут покидать и другие звездные исполнители. К тому же, успешное выступление «Шахтера» в Лиге Европы лишь подчеркнет спрос на футболистов донецкой команды, а руководство «горняков» вряд ли устоит перед хорошими предложениями из Европы или, как в случае с Тейшейрой, Азии. На смену бразильцам постепенно будут приходить украинские исполнители - тоже хорошие футболисты, но с гораздо меньшим потенциалом. Иван Ордец, Максим Малышев и Виктор Коваленко - лишь первые из них.

Однако главная перемена в стане «горняков» должна состояться не в составе команды, а на тренерской должности. Мирча Луческу каждый раз уходит от вопросов о своем будущем в «Шахтере», что наталкивает на подозрения о том, что румынский специалист вскоре покинет Украину. Известно, что у 70-летнего наставника летом заканчивается контракт, и далеко не факт, что ему захочется продолжать работу во все еще мощном, но все-таки стагнирующем клубе.

Все эти факторы делают нынешний еврокубковый поход дончан особенно значимым и ничуть не менее важным, чем это было в 2009-м году во время триумфа «оранжево-черных» в Кубке УЕФА. Сегодняшний «Шахтер» вряд ли индивидуально сильнее команды из 2009-го, но уж точно сильнее ментально – «горняки», ничуть не сомневаясь в себе, уже идут за титулом и в полушаге от финала в Базеле останавливаться не собираются.

Алексей Игнатенко