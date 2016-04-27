"Атлетико" победил "Баварию" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

Мадридский "Атлетико" обыграл мюнхенскую "Баварию" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 1:0.

Единственный гол в игре на 11-й минуте забил полузащитник испанцев Сауль Ньигес. Получив мяч, он сам обыграл нескольких соперников и элегантно отправил сферу в правый от вратаря Мануэля Нойера угол ворот.

В дальнейшем "Бавария" захватила контроль над игрой, а временами устраивала штурм ворот "Атлетико". Но счет на табло больше не менялся - накануне ответной игры, которая состоится через неделю, минимальное преимущество будут иметь мадридцы.

Атлетико (Испания) - Бавария -(Германия) - 1:0 (1:0)

Гол: Сауль (11)

А: Облак, Хуанфран, Хименес, Савич, Филипе Луис, Сауль (Тейе, 85), Габи, Фернандес, Коке, Гризманн, Торрес

Б: Нойер, Лам, Мартинес, Алаба, Бернат (Бенатья, 77), Хаби Алонсо, Коста, Алькантара (Мюллер, 70), Видаль, Коман (Рибери, 64), Левандовски

Предупреждения: Сауль — Коста, Бенатья, Нойер, Видаль

Как сообщал УНИАН, в другом полуфинальном матче мадридский "Реал" и "Манчестер Сити" сыграли в нулевую ничью.