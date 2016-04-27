Главный тренер "Севильи" Эмери: "Шахтер" — это сильная и слаженная команда

Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящей игры с донецким «Шахтером» в полуфинале Лиги Европы.

«Шахтер» — это сильная и слаженная команда. В 2009-м году они выиграли Кубок УЕФА, у них отличный тренер, они привыкли побеждать. Мы будем защищать свое звание чемпиона... Но завтра мы вряд ли сможем решить исход двух поединков, однако сделаем максимум, который в наших силах, чтобы получить позитивный результат", - отметил Эмери.

Касательно участия Витоло и Рами в завтрашнем матче, тренер отметил: "Сегодняшняя тренировка будет важна, чтобы принять решение по этому вопросу. Все зависит от их сегодняшних игровых кондиций. Независимо от их желания, мы должны опираться на их физическую форму".

Говоря о психологическом настрое в команде и важности еврокубков в сравнении с внутренним чемпионатом, Эмери отметил: "Полуфинал Лиги Европы очень важен для нашей команды. У наших игроков горят глаза, мы очень хотим побеждать. Мы хотим насладиться этим матчем против «Шахтера».

А говоря о Коноплянке, отметил: "Евгений очень значимый футболист, его знают все не только в Украине, но и в "Севилье". Евгений – очень приятный человек, очень легко адаптируется, доказывает свой профессионализм на поле. Что касается, второй части вопроса, то, безусловно, Женя нам помогал – он знает «Шахтер» лучше нас".

"Все говорят о финале, но нужно думать о полуфиналах. Когда мы думаем о будущем, мы теряем удовольствие о того, что происходит сейчас", - подытожил Эмери.

Как сообщал УНИАН, первый полуфинальный матч Лиги Европы между "Шахтером" и "Севильей" состоится в четверг на "Львов-Арене" в 22:05.