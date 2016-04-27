Украинский легионер "Севильи" Коноплянка: "Лучше бы мы встретились с Шахтером в финале"

Полузащитник сборной Украины и испанской «Севильи» Евгений Коноплянка на обязательной пресс-конференции поделился ожиданиями от поединка с донецким «Шахтером» в полуфинале Лиги Европы.

- Я думаю, что завтра будет интересная игра, и болельщики получат много эмоций. Приехал сюда, в первую очередь, обыграть "Шахтер". Касательно Львова, то ребята никогда не были в Украине. Я им сказал, что город красивый и есть, что посмотреть, - отметил Коноплянка.

Говоря о своем новом литературном увлечении, украинский легионер испанского клуба отметил: "Я сейчас читаю книгу (теннисиста Новака - УНИАН) Джоковича «Вкус победы». Советую прочесть многим эту книгу. Прошло не так много времени, но она уже чем-то помогает. И, надеюсь, что завтра нам также удастся победить".

А комментируя фразу игрока "Шахтера" Ярослава Ракицкого о том, что Коноплянка самый опасный игрок в составе «Севильи», отметил: "В "Шахтере" Ярик – лучший. Конечно, он".

Говоря о сопернике Евгений отметил: "То, что "Шахтер" вышел в полуфинал - это закономерно. «Шахтер» – очень техничная команда, с хорошим подбором игроков. Но лучше бы мы встретились в финале".

А вспоминая о том, что в 13-ти матчах против «Шахтера» за «Днепр», не забил ни одного гола, Коноплянка заметил: "Меня об этом уже много раз спрашивали. Давайте вспомним, сколько раз мы обыгрывали «Шахтер» с Рамосом и Маркевичем. Я готов завтра не забивать, но чтобы мы выиграли".

Как сообщал УНИАН, первый полуфинальный матч Лиги Европы между "Шахтером" и "Севильей" состоится в четверг на "Львов-Арене" в 22:05.