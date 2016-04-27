Гладкий может пропустить первый матч с "Севильей"

Нападающий донецкого "Шахтера" Александр Гладкий испытывает проблемы с пахом, которые мешают ему тренироваться, сообщил телеканал Футбол 1.

Таким образом, Гладкий может пропустить сегодняшнюю вечернюю тренировку своей команды и первый матч 1/2 финала Лиги Европы с "Севильей" в четверг.

Ранее, в среду утром сообщалось, что лазарет горняков пуст и к завтрашнему поединку готовятся все без исключения игроки.

Как сообщал УНИАН, первый полуфинальный матч Лиги Европы между "Шахтером" и "Севильей" состоится в четверг в 22:05.