Главный тренер "Шахтера" Луческу: "С Севильей нам должно повезти"

На обязательной предматчевой пресс-конференции Луческу отметил важность "фактора болельщиков" в первой игре во Львове.

"Спорт – сложен. Будущее очень важно для нас, турнир очень важен для нас. Мы посмотрели начало матча «Севильи» против «Бетиса» и понимаем, насколько важна поддержка стадиона. Надеемся увидеть подобное тут, во Львове", - отметил Мистер.

"Это важно, что мы на прежнем уровне. Мы – команда, которая выиграла Кубок УЕФА, а сейчас в полуфинале Лиги Европы. Такие команды, как «Зенит», «ЦСКА», «Галатасарай» не сумели повторить такого. Я горжусь своими игроками, их уровнем", добавил Луческу.

Говоря о факторе Коноплянки, который может что-то подсказать тренеру "Севильи", Луческу отметил: "Нормальное явление, если игроки чем-то делятся с тренером. Не думаю, что нужно собирать такого рода информацию. Эмери сказал, что он изучил четыре прошлые игры «Шахтера», и достаточно той информации, что тренер видит на мониторе. Я никогда не спрашивал игроков о подобном. Кто-то смотрит на организацию игры, кто-то на тактические данные. Но это личное дело каждого тренера".

Отвечая на вопрос, "Вы считаете фаворитом соревнований «Севилью»?", Луческу ответил лаконично: "Нет".

А рассуждая о характере будущего противостояния, заявил: "В полуфинале играют команды уровня Лиги чемпионов. Такие игры обычно заканчиваются с минимальным результатом, так как команды очень внимательно изучают друг друга. Каждая команда хочет пробиться в финал. Надеемся, что у нас будет хорошая поддержка и больше смелости. Мы постараемся правильно интерпретировать игровые моменты, так как мы играем против сильной команды. Игроки «Севильи» опытные, они знают, что делать в том или ином эпизоде. Эмери — хороший тренер, хорошо тактически подкован. «Севилья» – сильная команда на нашем уровне".

Как сообщал УНИАН, первый матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА "Шахтер" - "Севилья" состоится на «Арене Львов» в четверг, 28 апреля, в 22.05.