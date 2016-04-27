Львовяне тепло встретили Коноплянку перед игрой "Севильи" с "Шахтером" (видео)

Украинский полузащитник испанской "Севильи" Евгений Коноплянка получил теплый прием во львовском аэропорту после того, как его клуб прибыл на первый полуфинальный матч Лиги Европы с донецким "Шахтером".

По словам ассистента главного тренера "Севильи" Дмитрия Черышева, Коноплянку удивил такое прием.

"Со стороны заметно, что есть нервозность. Но больше всего его удивило то, как встретили в аэропорту и гостинице. Там было много прессы, много людей, просивших совместное фото и автографы. Женька даже немного опешил", - цитирует Черышева "Террикон", ссылаясь на интервью специалиста телеканалу "Футбол 1".

Первый полуфинальный матч Лиги Европы "Шахтер" - "Севилья" состоится завтра, 28 апреля, на стадионе "Арена Львов". Начало матча - 22:05.