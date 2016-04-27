Львовяне тепло встретили Коноплянку перед игрой "Севильи" с "Шахтером" (видео)
Украинский футболист завтра сыграет против донецкого "Шахтера".
Украинский полузащитник испанской "Севильи" Евгений Коноплянка получил теплый прием во львовском аэропорту после того, как его клуб прибыл на первый полуфинальный матч Лиги Европы с донецким "Шахтером".
По словам ассистента главного тренера "Севильи" Дмитрия Черышева, Коноплянку удивил такое прием.
"Со стороны заметно, что есть нервозность. Но больше всего его удивило то, как встретили в аэропорту и гостинице. Там было много прессы, много людей, просивших совместное фото и автографы. Женька даже немного опешил", - цитирует Черышева "Террикон", ссылаясь на интервью специалиста телеканалу "Футбол 1".
Первый полуфинальный матч Лиги Европы "Шахтер" - "Севилья" состоится завтра, 28 апреля, на стадионе "Арена Львов". Начало матча - 22:05.