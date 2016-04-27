Вратарь "Шахтера" Пятов накануне полуфинала ЛЕ: Пускай считают "Севилью фаворитом, нам-то лучше

Накануне первого матча полуфинала Лиги Европы с испанской "Севильей" голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов ответил на вопросы пресс-службы горняков.

– Андрей, команда сконцентрировалась на подготовке к матчу с «Севильей». На него будут брошены все силы?

– Это касается каждого поединка, с кем бы мы ни играли. А тут тем более – полуфинал! Хотим выйти в финал.

– Ты не участвовал в прошлой игре с «Севильей», но, возможно, вы вспоминали о голе Палопа…

– Это уже история. Из того состава в «Севилье» никого нет, и у нас осталось мало футболистов, которые тогда принимали участие в матчах. Поэтому говорить о них уже не имеет смысла.

– Фамилия Палоп для тебя что-то значит?

– Для меня это просто вратарь. И все! Он многое сделал для «Севильи», помогал команде, провел хорошую карьеру. Палоп заслуживает большого уважения.

– Букмекеры и специалисты считают фаворитом «Севилью». Вы с этим согласны?

– Нам-то лучше. Пускай считают! Наше дело – выходить и играть.

– Чем опасна «Севилья»?

– Мы только вчера начали разбирать их игру, сегодня продолжим.

– Но одного футболиста вы знаете точно.

– Конечно, все-таки мы из одного города! (Смеется.)

– Как считаешь, с Евгением Коноплянкой будет встреча противников или все-таки партнеров по сборной?

– Как говорится, на поле друзей нет. У «Севильи» свои задачи, а у нас – свои. Мы выйдем на матч, будут спортивная борьба и злость, так что все покажет поле. А за его пределами мы, конечно, обнимемся и пообщаемся.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Севилья" состоится в четверг, 28 апреля. Игра начнется в 22.05 по киевскому времени.