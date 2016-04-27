Экс-футболист "Шахтера" Чигринский считает, что у "горняков" хорошие шансы пройти "Севилью"

У донецкого "Шахтера" есть хорошие шансы пройти "Севилью" в полуфинале Лиги Европы. Так считает экс-футболист "горняков", а ныне защитник "Днепра" Дмитрия Чигринский, сообщает официальный сайт "Шахтера".

"Я полагаю, шансы пройти "Севилью" у "Шахтера" очень хорошие. "Горняки" выступают солидно, и Мистер (Мирча Луческу - УНИАН) весьма грамотно строит игру: так было и с "Шальке", и с "Андерлехтом", и с "Брагой".

Всего лишь два пропущенных мяча в матчах Лиги Европы указывают на порядок в обороне. А когда тыл надежен, легче искать слабое место у соперника. Думаю, в этом плане "Севилья" далеко не безгрешна, и к тому же ее оборона не является идеальным звеном", - считает Чигринский.

По мнению футболиста, ранее выступавшего в чемпионате Испании за "Барселону", один из самых серьезных козырей "Севильи" в противостоянии с "Шахтером" - это публика на домашнем стадионе команды "Рамон Санчес Писхуан".

"Один из самых серьезных аргументов в пользу "Севильи" – это публика. На стадионе "Рамон Санчес Писхуан" невероятная атмосфера, а у хозяев будет замечательная поддержка. Дома при отличной поддержке трибун "Севилья" ведет себя по-особенному агрессивно, создает невероятный прессинг и старается прижимать соперника к воротам. А на выезде "красно-белые" действуют как-то более аккуратно и рассудительно...", - поделился мнение защитник.

Напомним, Дмитрий Чигринский был одним из лидеров обороны "Шахтера", когда донецкая команда в 2009 году стала обладателем Кубка УЕФА.

Первый полуфинальный матч Лиги Европы "Шахтер" - "Севилья" состоится завтра, 28 апреля, на стадионе "Арена Львов". Начало матча - 22:05.