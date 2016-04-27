Дентиньо и Ракицкий смогут принять участие в первом матче 1/2 финала ЛЕ с "Севильей"

Лазарет горняков пуст и к завтрашнему поединку готовятся все без исключения игроки. В частности, полностью восстановились после повреждений Дентиньо и Ярослав Ракицкий, сообщает телеканал Футбол 1.

Предыдущий матч чемпионата Украины против одесского "Черноморца" (1:1) Ракицкий проводил с повреждением, однако теперь игрок полностью здоров.

Что касается Дентиньо, то бразильский полузащитник пропустил одну тренировку, но на данный момент полностью восстановился после повреждения.

Как сообщал УНИАН, первый полуфинальный матч Лиги Европы между "Шахтером" и "Севильей" состоится в четверг, 28 апреля, на стадионе Арена Львов. Начало матча в 22.05 по киевскому времени.