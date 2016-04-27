Зидан объяснил, почему Роналду пропустил матч"Реала" против "Манчестер Сити"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан решил поберечь форварда команды Криштиану Роналду в полуфинальном матче Лиги чемпионов с Манчестер Сити", чтобы не усугубить его состояние к следующим играм. Об этом наставник испанской команды сказал на послематчевой пресс-конференции, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Криштиану Роналду что-то почувствовал после последней тренировки, поэтому сегодня не играл. Мы не хотели, чтобы его состояние усугубилось", - сказал Зидан.

Также из-за повреждения досрочно покинул игру другой форвард мадридцев Карим Бензема.

"Мы не хотим рисковать, когда дело касается здоровья игроков. Мы понимаем, насколько оба важны для команды. Надеюсь, они смогут сыграть в ответной встрече", - добавил главный тренер "Реала".

Как сообщал УНИАН, мадридский "Реал" не смог обыграть на выезде "Манчестер Сити" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.