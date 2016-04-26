Лига чемпионов: "Реал" в отсутствии Роналду сыграл вничью с "Манчестер Сити"

В Манчестере завершился первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Сити" принимал мадридский "Реал". Матч завершился безголевой ничьей - 0:0.

В этой игре обе команды создали предостаточно моментов для взятия ворот соперника, но некая несогласованность в действиях игроков атакующей линии, и у "Реала", и у "Сити", не позволила командам забить хотя бы раз на двоих.

На игре гостей также сказалось отсутствие в составе лидера Криштиану Роналду. О том, что звездный порутгалец не выйдет на игру стало известно непосредственно перед началом матча. Роналду получил мышечную травму правой ноги в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (3:0). Тем не менее, он полетел с командой в Манчестер, но в последний момент в стане мадридцев решили, что игрок пропустит матч. Всю игру Роналду просидел на скамейке запасных.

Таким образом, в ответном матче в Мадриде "Реал" устроит только победа, в то время как "Сити" для выхода в финал будет достаточно результативной ничьей. В случае повторения счета первой игры - 0:0, будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Ответный матч состоится в Мадриде во вторник, 3 мая.

Как сообщал УНИАН, в среду, 27 апреля, в Мадриде состоится первый матч в другой полуфинальной паре Лиги чемпионов "Атлетико" - "Бавария" (Мюнхен).