Один из лидеров "Севильи" Рейес пропустит полуфинал Лиги Европы с "Шахтером"

Футболист перенес операцию по удалению аппендицита.

Полузащитник испанской "Севильи" Хосе Антоний Рейес был успешно прооперирован по поводу острого аппендицита, сообщает официальный сайт испанского клуба. Если восстановление пройдет в штатном режиме, в течение недели игрок сможет вернуться к тренировкам. Таким образом, Рейес пропустит оба матча полуфинала Лиги Европы с донецким "Шахтером". Как сообщал УНИАН, полуфинальные игры еврокубка состоятся 28 апреля и 5 мая.

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