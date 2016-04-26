Один из лидеров "Севильи" Рейес пропустит полуфинал Лиги Европы с "Шахтером"
18:53, 26 апреля 2016Футбол
340
Футболист перенес операцию по удалению аппендицита.
sevillafc.es
Полузащитник испанской "Севильи" Хосе Антоний Рейес был успешно прооперирован по поводу острого аппендицита, сообщает официальный сайт испанского клуба.
Если восстановление пройдет в штатном режиме, в течение недели игрок сможет вернуться к тренировкам.
Таким образом, Рейес пропустит оба матча полуфинала Лиги Европы с донецким "Шахтером".
Как сообщал УНИАН, полуфинальные игры еврокубка состоятся 28 апреля и 5 мая.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter