У Киева высокие шансы принять финал Лиги чемпионов - вице-президент УЕФА Суркис

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис заявил о высоких шансах Киева принять финал Лиги чемпионов сезона-2017/18, сообщает Спортарена.

«Киев является претендентом на получение права на проведение финала первого по значимости клубного турнира. Я надеюсь, что для Киева все сложится хорошо. Слово «уверен» не могу говорить, так как мы с вами живем в такое время, когда любые обстоятельства могут стать основанием для УЕФА не принимать это решение. Но я уверен, мы сделали все возможное, чтобы убедить УЕФА. Вся инфраструктура, созданная к Евро-2012, и чудесный Олимпийский, являющийся одной из лучших спортивных арен Европы, вместе с нашим гостеприимным городом способны создать все необходимые условия для проведения финала в дружелюбной и гостеприимной атмосфере", - отметил Суркис.

"Я очень надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев мы станем свидетелями того, как не просто получим право провести финал Лиги чемпионов 2018 года, но и уже начнем готовиться к этому выдающемуся событию", - добавил вице-президент УЕФА.

Как сообщал УНИАН, Киев подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2017/18 еще 4 июля 2015 года. Это сделал глава ФФУ Андрей Павелко в ходе рабочего визита в штаб-квартиру УЕФА в Ньоне.

Если заявка Киева победит, то финал ЛЧ-2017/18 станет первым клубным матчем подобного уровня, проведенным в Украине.