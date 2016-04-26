Суд присяжных признал лондонскую полицию виновной в трагедии 1989 года на стадионе "Хиллсборо"

По мнению жюри присяжных, 96 болельщиков Ливерпуля, которые погибли во время трагедии на Хиллсборо 27 лет назад, были убиты, сообщает BBC.

Когда на стадионе началась давка, полиция отказалась открыть заградительные врата и пустить людей на поле, в результате чего люди начали травмировать друг друга. Также пострадавшим не была обеспечена своевременная медицинская помощь.

Присяжные закончили обсуждение дела в понедельник, рассмотрев доказательства, собранные за более чем два года расследования происшествия, которое случилось 15 апреля 1989 года во время матча между Ноттингем Форрест и Ливерпулем.

Это решение было принято после многолетней кампании скорбящих семей и остальных небезразличных жителей Ливерпуля, которые добивались выяснения истинных причин трагедии.

Судья Джон Голдинг сказал, что примет вердикт относительно того, были ли 96 смертей болельщиков убийством, большинством голосом членов жюри. Семеро из девяти присяжных отдали голоса за то, что это было убийство, таким образом вердикт был принят.

Жюри считает, что ответственным за смерти людей является шеф полиции, Дэвид Дакенфилд, командовавший отрядами полицейских на матче.

Всего в результате трагедии погибли 96 человек, включая 37 подростков и 26 их родителей. Еще 766 человек были тяжело травмированы.