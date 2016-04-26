Полузащитник Велозу летом покинет киевское "Динамо"

Португальский полузащитник киевского "Динамо" Мигель Велозу не собирается подписывать с "Динамо" новый контракт и летом покинет команду. Об этом он сообщил в интервью изданию A Bola.

"Мое будущее? У меня контракт с "Динамо" заканчивается в июне, но я уже сообщил руководству клуба, что собираюсь вернуться в Европу. На данный момент я сосредоточен, чтобы как можно лучше сыграть в двух оставшихся матчах за "Динамо", а потом приму наиболее подходящее решение", - рассказал Велозу.

Он также считает, что прошедший сезон для него сложился удачно.

"Лично для меня сезон прошел хорошо, - считает португалец. - Я помог команде стать чемпионом и преодолеть групповой этап Лиги чемпионов, что было одной из наших целей. Мы прошли "Порту", а потом уступили "Манчестер Сити", который является одним из полуфиналистов ЛЧ".

Как сообщал УНИАН, ранее главный тренер "Динамо" Сергей Ребров говорил, что будущее Велозу в Киеве должно определиться после их совместной встречи с президентом клуба Игорем Суркисом.