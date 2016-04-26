ФК "Говерла": задолженность перед футболистами является минимальной в соответствии с требованиями ФИФА и УЕФА

Футбольный клуб "Говерла" обнародовал заявление относительно ситуации в клубе, призывая игроков подписать соглашение о реструктуризации долга, сообщает официальный сайт клуба.

"Руководство футбольного клуба делает все возможное для стабилизации ситуации в Клубе. Для нас непонятны утверждения, что клуб является финансово несостоятельным, и не отвечает финансовым критериям для получения аттестата на участие в соревнованиях украинской Премьер Лиги в следующем сезоне. На сегодняшний день задолженность перед футболистами, которые выступают в составе команды в сезоне 2015-2016 является минимальной не только для нашего чемпионата, но и в соответствии с требованиями ФИФА и УЕФА относительно минимально допустимой задолженности", - говорится в заявлении руководства.

Клуб признает долги, которые сформировались в тяжелое для Клуба и отечественного футбола в целом время. В свою очередь инвесторы клуба гарантируют возможность погашения данных долгов. Следует отметить, что речь идет лишь о погашении фактической задолженности Клуба перед футболистами и другими сотрудниками.

"При поддержке главных инвесторов Клуба ведется работа по согласованию графиков погашения задолженностей. Более того, по уже подписанным соглашениям начаты выплаты. Целью этих действий является получение клубом аттестата на следующий сезон. Уже на сегодняшний день, подобные соглашения заключены и выполняются перед рядом футболистов, фамилии которых не раз звучали в СМИ. Среди них футболисты Святослав Тодоров, Балафас Сотириус, Балашов Виталий, Александр Надь, Пуканыч Адриан, Тащи Борис и другие", - отмечается в заявлении.

"Клуб призывает футболистов и других сотрудников к сотрудничеству, и согласованию графиков погашения задолженностей в ближайшем будущем. Клуб считает необходимым отметить, что в случае не подписания мировых соглашений, и несогласования графиков реструктуризации со всеми футболистами и сотрудниками в двухнедельный срок, инвесторы будут вынуждены отказаться от дальнейшего финансирования, Клуб начнет процедуру банкротства и фактически прекратит свое существование", - підсумовіє руководство ФК "Говерла".

Как сообщал УНИАН, ранее ФФУ официально обнародовала решение об отказе в выдаче аттестата ФК "Говерла" на сезон 2016/17.