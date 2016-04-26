ФФУ решила исключить ужгородскую "Говерлу" и луцкую "Волынь" из Премьер-лиги

Федерация футбола Украины отказалась выдавать ужгородской "Говерле" и луцкой "Волыни" аттестат на участие в следующем сезоне Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

В заседании комитета по аттестации футбольных клубов принимал участие вице-президент "Говерлы" Александр Шуфрич, но его доводы в пользу собственного клуба не помогли ужгородцам сохранить место в элитном дивизионе чемпионата Украины.

В то же время руководство "Волыни" ранее неоднократно заявляло, что не собирается в следующем сезоне выступать в Премьер-лиге.

Также члены комитета запросили дополнительную информацию о четырех других клубах - днепропетровском "Днепре", львовских "Карпатах", луганской "Заре" и днепродзержинской "Стали". В этих командах есть проблемные аспекты финансового, кадрового и правового характера. Вопрос о выдаче аттестатов этим клубам на следующий сезон перенесен на ближайшее заседание аттестационного комитета.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о том, что ФФУ не выдала аттестат на участие в следующем сезоне УПЛ харьковскому "Металлисту".

При этом, "Говерла", имеющая ряд задолженностей перед своими экс-футболистами, пыталась сохранить место в Премьер-лиге. В клубе обещали отдать долги игрокам, если ФФУ выдаст ужгородцам аттестат на следующий сезон.