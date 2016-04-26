Экс-полузащитник "Шахтера" стал самым "грязным" игроком Лиги чемпионов

Бразильский полузащитник английского "Манчестер Сити" Фернандиньо возглавил рейтинг самых "грязных" игроков текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщает Goal.com, ссылаясь на данные спортивно-аналитической комании Opta.

В нынешнем сезоне футболист совершил 32 фола, что сразу на десять фолов больше, чем у идущего на втором месте представителя мадридского "Реала" Каземиро.

Также в десятку самых "грязных" игроков попали Артуро Видаль из "Баварии", Ренато Нету и Лоран Депуатр из "Гента", Поль Погба из "Ювентуса", Габи из "Атлетико", Андре Алмейда из "Бенфики", Блез Матюиди из "ПСЖ", Люк Де Йонг из "ПСВ", а также Дани Алвес из "Барселоны".

Напомним, 30-летний Фернандиньо с 2005-го по 2013-й год выступал в донецком "Шахтере", с которым шесть раз становился чемпионом Украины. В июне 2013-го он был продан за 40 миллионов евро в "Манчестер Сити".

Сегодня "Манчестер Сити" проведет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против мадридского "Реала".