Президент "Динамо" Суркис предложит Реброву новый контракт - СМИ

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис намерен в ближайшее время предложить главному тренеру команды Сергею Реброву новый контракт, сообщает "Террикон", ссылаясь на телеканал "Футбол 1".

В новом документе будут прописаны значительно улучшенные финансовые условия сравнительно с действующим договором между клубом и тренером. Срок соглашения будет рассчитан как минимум до 2018 года.

Отмечается, что таким образом Игорь Суркис хочет снять напряжение вокруг ситуации с Ребровым перед матчем "Динамо" с донецким "Шахтаром" в чемпионате Украины.

Ранее Сергей Ребров сообщал, что его контракт с киевским "Динамо" истекает по окончании сезона 2016/17. При этом, он не исключал вероятности своего ухода из столичного клуба.

Как сообщал УНИАН ранее, в минувшее воскресенье "Динамо" второй раз подряд стало чемпионом Украины.