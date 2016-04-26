Президент "Динамо" Суркис предложит Реброву новый контракт - СМИ
В новом соглашении главному тренеру киевлян будут гарантированы улучшенные финансовые условия.
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис намерен в ближайшее время предложить главному тренеру команды Сергею Реброву новый контракт, сообщает "Террикон", ссылаясь на телеканал "Футбол 1".
В новом документе будут прописаны значительно улучшенные финансовые условия сравнительно с действующим договором между клубом и тренером. Срок соглашения будет рассчитан как минимум до 2018 года.
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Отмечается, что таким образом Игорь Суркис хочет снять напряжение вокруг ситуации с Ребровым перед матчем "Динамо" с донецким "Шахтаром" в чемпионате Украины.
Ранее Сергей Ребров сообщал, что его контракт с киевским "Динамо" истекает по окончании сезона 2016/17. При этом, он не исключал вероятности своего ухода из столичного клуба.
Как сообщал УНИАН ранее, в минувшее воскресенье "Динамо" второй раз подряд стало чемпионом Украины.