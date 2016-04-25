Англия: "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Вест Бромвич Альбион" и позволил "Лестеру" увеличить отрыв

В Лондоне завершился матч 35-го тура английской футбольной Премьер-лиги, в котором "Тоттенхэм" принимал на своем поле "Вест Бромвич Альбион" и сыграл вничью 1:1.

Таким образом, лондонская команда отдалилась от "Лестера" на 7 очков в турнирной таблице за 3 тура до конца чемпионата.

Хозяева поля удачно начали матч, много и мощно атаковали и в середине первого тайма сумели воплотить свое преимущество в гол. На 33-й минуте игрок ВБА Крейг Дэвидсон после подачи штрафного хозяевами поля в борьбе с соперником упал и от него мяч отскочил в ворота - автогол.

Впрочем, гости не растерялись и после перерыва неоднократно атаковали ворота сопеника. И на 73-й минуте сам Дэвидсон поразил ворота "Тоттенхэма" сквитав счет - 1:1. В оставшееся время хозяева поля имели позиционное преимущесвто, но воплотить его в реальные моменты и, тем более, голы так и не сумел.

После 35-го тура на счету "Лестера" 76 очков, "Тоттенхэма" - 69, "Манчестер Сити" и "Арсенала" - по 64.

"Лестеру" осталось набрать 3 очка, чтобы стать чемпионом Англии сезона 2015/16.