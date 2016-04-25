"Динамо" в гордом одиночестве

Чемпионская гонка в украинской футбольной Премьер-лиге уже давно не заканчивалась так рано и так предсказуемо, как она закончилась в минувшее воскресенье. За три тура до финиша и с фактическим преимуществом «Динамо» над «Шахтером» (с учетом трех очков за несостоявшуюся игру с запорожским «Металлургом») в десять баллов.

Киевляне в этом сезоне повторили свое достижение. Завоевать титул – одно. Защитить его – совсем другое, гласит неписанное спортивное правило.

В этом сезоне киевляне были мишенью для всех. Нет, на них всегда настраивались по-особому, но в этом сезоне еще более по-особому – как на чемпионов. И команда выдержала этот пресс. В национальном первенстве она фактически ни разу не дала слабину. Постоянно шла в лидерах. Некоторое время делила первое место с «Шахтером», но выдержала и это моральное испытание, не дрогнула. Дрогнул основной соперник, но не «Динамо».

Завоевать титул – одно. Защитить его – совсем другое, гласит неписанное спортивное правило

Более того, динамовцы совмещали выступления на внутренней арене с еврокубковыми. И они также были не «для галочки». Когда казалось, что удел команды – третье место в группе Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы, она собралась и выдала настоящий футбольный спектакль на знаменитом португальском стадионе «Драгау», оставив не у дел грозный «Порту» и подарив своим фанам маленькое чудо – плей-офф Лиги чемпионов. Первое такое чудо за Бог знает сколько лет.

Киевское «Динамо» под руководством Сергея Реброва за последние два года сделало качественный шаг вперед. Очень большой и очень качественный. И не будь победы команды в нынешнем национальном первенстве – это было бы огромнейшей несправедливостью.

А вот главный соперник…

Нынешний «Шахтер» совсем не тот. Он даже совсем не тот, что был еще осенью, когда разгромил киевское «Динамо» в «логове врага» со счетом 3:0. Сможет ли он повторить подобное во Львове 1 мая? Теоретически – да (до игры можно думать, о чем угодно, и строить любые прогнозы). А вот практически…

Нынешней зимой «Шахтер» кардинально изменился. Команда утратила свою бразильскую самобытность, перестала «феерить» в атаке. На смену веселому и зажигательному футболу пришла какая-то скучная, почти немецкая педантичность и расчетливость. Что это? Зачем?

На самом деле Мистер абсолютно прав. Имея в наличии тех игроков, которые у него есть, «феерить» на поле - смерти подобно. А ведь в футболе главное - результат. Что толку, если ты забьешь три, а тебе забьют – пять? Болельщики не поймут.

Нынешней зимой «Шахтер» кардинально изменился. Команда утратила свою бразильскую самобытность, перестала «феерить» в атаке

Коренная перестройка дала и продолжает давать свои плоды. Какое-то время команда на равных боролась с «Динамо» в чемпионате, но с каждым туром плей-офф Лиги Европы все отчетливее вырисовывалась перспектива успеха на международной арене. В нынешней ситуации, когда ресурсы весьма скудные, и за всеми титулами сразу не погонишься, в штабе донецкого клуба четко определили – приоритетом будет еврокубок. Это было видно и по тому, с каким настроением команда выходит на внутренние матчи, как берегут ноги лидеры, крайне редко идя в опасный стык, каким составом команда предстала в полуфинальной игре Кубка Украины с «Александрией».

Сам Мистер, после очередной неудачи на внутренней арене (субботней ничьи в Одессе) чистосердечно признался: «Игроки больше думали о «Севилье». Игра с «Черноморцем» стала роковой для донецкой команды в чемпионской гонке. Впрочем, вряд ли кто в стане оранжево-черных сильно переживал по этому поводу. На титул чемпиона Украины в этом сезоне в «Шахтере» особо не рассчитывали.

Других оппонентов у «Динамо» не было отродясь. Как бы не кичились те, кто занимают в национальном первенстве третьи-четвертые места. Разница в графе «очки» - лучший показатель эффективности соперника. «Динамо» - вне конкуренции…

Кирилл Стадниченко