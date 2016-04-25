Лидер французского ПСЖ Ибрагимович отказался играть в Китае за 75 миллионов евро

Нападающий французского ПСЖ Златан Ибрагимович отказался от подписания контракта с китайским клубом с окладом в 75 миллионов евро, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Le 10 Sport.

34-летний форвард сборной Швеции готов переехать в Китай только при условии, что его зарплата составит 100 миллионов евро в год. Клуб, предложивший шведу оклад, не называется.

23 марта сообщалось, что правительство Китая предложит Ибрагимовичу контракт на 75 миллионов евро в год. Предполагалось, что швед станет лицом национальной футбольной лиги и будет выступать за один из местных клубов.

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Контракт Ибрагимовича с ПСЖ истекает летом 2016 года. В текущем сезоне на его счету 32 гола в 27 матчах за парижский клуб, который 13 марта досрочно сталчемпионом Франции, а 24 апреля завоевал Кубок французской лиги.

В Лиге чемпионов УЕФА парижский клуб дошел до четвертьфинала, где по сумме двух матчей уступил английскому «Манчестер Сити» (2:3).