Футболиста сенсационного "Лестера" назвали лучшим игроком сезона в Англии

Полузащитник "Лестер Сити" Рияд Марез был признан лучшим игрок английской Премьер-лиги в сезоне 2015/16, сообщает BBC.

Алжирский футболист стал первым представителем Африки, которому досталась эта награда. В 34 матчах чемпионата он забил 17 мячей и отдал 11 результативных передач.

В голосовании Марез опередил форвардов Харри Кейна ("Тоттенхэм") и Джейми Варди ("Лестер"), а также полузащитников Месута Езила ("Арсенал"), Димитри Пайе ("Вест Хэм") и Нголо Канте ("Лестер").

Отметим, что 25-летний алжирец до минувшего сезона никогда не играл на высшем уровне в любом из национальных чемпионатов. В текущем розыгрыше Премьер-лиги Марез стал одним из лидеров "Лестера", который сенсационно движется к чемпионству.

Награда лучшему игрокe Премьер-лиги вручается Ассоциацией профессиональных футболистов, а голосование проводится среди тренеров и капитанов команд чемпионата.

Как сообщал УНИАН, вчера в очередном игре Премьер-лиги "Лестер" победил "Суонси" со счетом 4:0. Для того, чтобы впервые стать чемпионом Англии , "Лестеру" необходимо набрать пять очков в оставшихся трех матчах.