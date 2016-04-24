Италия: "Ювентус" вплотную приблизился к титулу чемпиона Италии

Во Флоренции завершился матч 35-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором "Фиорентина" принимала туринский "Ювентус" и проиграла со счетом 1:2.

После этой победы "Ювентус" вплотную приблизился к титулу чемпиона страны.

В первом тайме, на 38-й минуте счет открыл Марио Манджукич. А судьба матча была решена в последней десятиминутке. Сначала, на 80-й минуте, Никола Калинич сравнял счет. Но, спустя две минуты, на 82-й, после навеса с углового Манджукич с дальней штанги сбросил мяч под удар Эвра, тот пробивал в дальний угол, где Тэтэрушану подстраховал защитник, но находившийся рядом Мората добил мяч в сетку.

Примечательно, что на 90-й минуте Калинич бил пенальти, но вратарь "Юве" Джанлуиджи Буффон отбил мяч.

Таким образом, на счету "Ювентуса" 85 очков (35 игр), "Наполи" - 73 (34), "Ромы" - 68 (34), "Интера" - 64 (35), "Фиорентины" - 59 (34).

В понедельник состоится матч "Рома" - "Наполи", где в случае победы хозяев поля или ничьей, "Ювентус" досрочно станет чемпионом Италии.