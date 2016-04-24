Чемпионские фото и видео из раздевалки "динамовцев"

Полузащитник киевского клуба Андрей Ярмоленко показал, как футболисты "Динамо" праздновали досрочное завоевание титула Чемпиона Украины по футболу.

Соответствующее фото он выложил на своей странице в Instagram.

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Как сообщал УНИАН, на столичном НСК "Олимпийский" завершился матч 23-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимало полтавскую "Ворсклу" и выиграло со счетом 1:0.

Таким образом, киевляне досрочно, за три тура до окончания сезона УПЛ 2015/16, гарантировали себе золотые медали национального первенства.