Чемпионские фото и видео из раздевалки "динамовцев"
23:08, 24 апреля 2016Футбол
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Андрей Ярмоленко показал, как "Динамо" радовалось чемпионству в раздевалке.
Чемпионское фото из раздевалки "динамовцев" / instagram.com/yarmolenkoandrey
Полузащитник киевского клуба Андрей Ярмоленко показал, как футболисты "Динамо" праздновали досрочное завоевание титула Чемпиона Украины по футболу.
Соответствующее фото он выложил на своей странице в Instagram.
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Как сообщал УНИАН, на столичном НСК "Олимпийский" завершился матч 23-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимало полтавскую "Ворсклу" и выиграло со счетом 1:0.
Таким образом, киевляне досрочно, за три тура до окончания сезона УПЛ 2015/16, гарантировали себе золотые медали национального первенства.
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