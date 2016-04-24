Ребров: "Для второго чемпионства нужно было искать дополнительную мотивацию"

Киевскому "Динамо" пришлось искать дополнительную мотивацию, чтобы второй раз подряд стать чемпионом Украины. Об этом в интервью программе "ПроФутбол" после чемпионской победы над "Ворсклой" (1:0) сказал главный тренер "Динамо" Сергей Ребров, сообщает Sport Arena.

"Я рад, что ребята собрались. Да, не показали яркую и искрометную игру, но сегодня на кону стояло все. Непросто выиграть второе чемпионство подряд. В прошлом сезоне было желание доказать с первого и до последнего тура, а в этом чемпионате уже нужно было искать дополнительную мотивацию. Рад, что ребята ее нашли. Так будем продолжать и в следующем сезоне", - заявил Ребров.

По его словам, несмотря на отсутствие турнирной мотивации, матч "Динамо" против "Шахтера", который состоится во Львове 1 мая, все равно пройдет в бескомпромиссной борьбе.

"Противостояние с "Шахтером", даже в формате товарищеской игры – это всегда праздник для Украины. Все будут следить за этим матчем, поэтому я не думаю, что кто-то будет играть спустя рукава. Уверен, будет бескомпромиссная борьба, и мы сделаем все для победы".

Как сообщал УНИАН, сегодня киевское "Динамо", обыграв полтавскую "Ворсклу" со счетом 1:0, стало пятнадцатикратным чемпионом Украины.