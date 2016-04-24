Киевское "Динамо" стало 15-кратным чемпионом Украины

На столичном НСК "Олимпийский" завершился матч 23-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимало полтавскую "Ворсклу" и выиграло со счетом 1:0.

Таким образом, киевляне досрочно, за три тура до окончания сезона УПЛ 2015/16, гарантировали себе золотые медали национального первенства.

Киевляне имели заметное преимущество на протяжении игры, но насыщенная эшелонированная оборона соперника поначалу не позволяла реализовать перевес. Тем не менее, на 36-й минуте, Сергей Сидорчук запустил мяч по правому флангу, его подхватил Андрей Ярмоленко, на замахе обыграл оппонента, прошел еще одного защитника, под углом вышел один на один с вратарем Дмитрием Непогодовым и отпасовал назад Жуниору Мораесу, которому оставалось только попасть в пустые ворота - 1:0.

После перерыва киевляне в борьбе сумели сохранить свое преимущество.

Теперь в турнирной таблице "Динамо" имеет перевес над донецким "Шахтером" в 7 очков. Вместе с тем, киевляне гарантированно получат 3 балла за матч предпоследнего тура с запорожским "Металлургом", который снялся с турнира.

Таким образом, киевское "Динамо" в 15-й раз стало чемпионом Украины, завоевав титул второй год подряд.