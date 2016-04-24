"Днепр" разгромил "Александрию" и укрепил свое преимущество в борьбе за 3-е место в таблице

В Александрии завершился матч 23-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Александрия" принимала днепропетровский "Днепр" и проиграла со счетом 0:4.

Судьба матча была решена в начале второго тайма.

На 50-й минуте Андерсону Пико удался великолепный удар со штрафного в верхний угол ворот - "девятку" - 1:0. Далее, на 79-й минуте Руслан Ротань поразил прямым ударом со штрафного нижний угол ворот соперника, 2:0. Любопытно, что этому моменту предшествовало удаление вратаря "Александрии" Андрея Новака. В момент пробития штрафного ворота защищал полевой игрок Виталий Пономар. На 89-й минуте, Бруно Гама сделал диагональную передачу назад и Джон Руис низовым ударом отправил мяч в угол ворот - 3:0. Наконец, в добавленное арбитром время, на 93-й минуте Бруно Гама ворвался в штрафную, сильно пробил и мяч рикошетом от Пономаря влетел в ворота - 4:0.

Таким образом, днепропетровцы набрали 46 очков и оторвались от луганской "Зари" (41) на 5 баллов.

Командам осталось провести по 3 матча в Премьер-лиге сезона 2015/16.