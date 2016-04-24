Англия: "Лестер" разгромил "Суонси" и еще приблизился к сенсационному чемпионству

В Англии завершился очередной игровой чемпионата футбольной Премьер-лиги, где в центральном матче дня команда-сенсация нынешнего сезона "Лестер" разгромил "Суонси" со счетом 4:0 и еще более приблизился к титулу.

Хозяева поля имели полное преимущество над идущим на 15-м месте в турнирной таблице соперников на протяжении всей игры.

Счет в матче открыл Рияд Марез, которому удался точный удар на 10-й минуте игры. Спустя 20 минут Леонардо Уллоа удвоил преимущество хозяев поля, а на 61-й Уллоа довел счет до крупного - 3:0. Этого хозяевам поля также показалось мало и в самой концовке, на 85-й минуте, Марк Олбрайтон в четвертый раз поразил ворота "Суонси".

В другом матче дня "Арсенал", желающий завершить сезон в четверке сильнейших команд лиги, сыграл вничью в гостях с "Сандерлендом" - 0:0.

Таким образом, в турнирной таблице АПЛ у "Лестера" 76 очков (35 матчей), "Тоттенхэма" - 68 (34), "Манчестер Сити" и "Арсенала" - по 64 и по 35 игр.