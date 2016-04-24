УПЛ: "Заря" потеряла очки в матче с луцкой "Волынью"

В Запорожье завершился матч 23-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" в роли номинальных хозяев принимала луцкую "Волынь" и сыграла вничью.

Матч завершился со счетом 1:1.

В упорной игре первыми отличились футболисты луцкой команды, которые открыли счет на 31-й минуте. Олег Герасимюк головой сбросил мяч во вратарскую, и Анатолий Диденко несильным ударом переправил мяч в ворота. "Волынь" владела преимуществом в счете до середины второго тайма. А на 71-й минуте Джаба Липартия сбросил мяч на Паулиньо, тот чуть приблизился к воротам и с линии штрафной пробил точно в ближний угол - 1:1.

Также в этом матче команды заработали по одному удалению. На 57-й минуте красную карточку получил Миха Горопевшек, а на 82-й - Михаил Сиваков.

Таким образом, "Заря" потеряла очередные важные очки в борьбе с днепропетровским "Днепром" за 3-е место в итоговой турнирной таблице.

На счету "Зари" теперь 42 балла, а у "Днепра" - 43 - и матч в запасе, который днепропетровцы проведут сегодня вечером против "Александрии".