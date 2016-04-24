"Динамо" пообещало "Черноморцу" 400 тысяч долларов за ничью в матче с "Шахтером"

«Динамо» пообещало «Черноморцу» 400 тысяч долларов премиальных за ничью или победу над «Шахтером», сообщает со ссылкой на свои источники Трибуна.

То есть, около 15 тысяч долларов – каждому члену команды при равном распределении.

В свою очередь, «Шахтер» собирался простимулировать игроков «Ворсклы» за отобранные очки в матче с «Динамо» (точная сумма неизвестна), но еще до того, как дончане сыграли вничью в Одессе.

Стандартная сумма стимулирования в этом сезоне составляет 500 тысяч долларов.

После того, как «Черноморец» сумел удержать ничью в матче 23-го тура с «Шахтером» (1:1), «Динамо» достаточно обыграть сегодня «Ворсклу», чтобы досрочно стать чемпионом Украины второй год подряд.