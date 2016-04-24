"Динамо" пообещало "Черноморцу" 400 тысяч долларов за ничью в матче с "Шахтером"
12:23, 24 апреля 2016Футбол
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Столичный клуб стимулировал одесситов накануне матча.
"Шахтер" сыграл вничью с "Черноморцем" / ФК "Шахтер"
«Динамо» пообещало «Черноморцу» 400 тысяч долларов премиальных за ничью или победу над «Шахтером», сообщает со ссылкой на свои источники Трибуна.
То есть, около 15 тысяч долларов – каждому члену команды при равном распределении.
В свою очередь, «Шахтер» собирался простимулировать игроков «Ворсклы» за отобранные очки в матче с «Динамо» (точная сумма неизвестна), но еще до того, как дончане сыграли вничью в Одессе.
Стандартная сумма стимулирования в этом сезоне составляет 500 тысяч долларов.
После того, как «Черноморец» сумел удержать ничью в матче 23-го тура с «Шахтером» (1:1), «Динамо» достаточно обыграть сегодня «Ворсклу», чтобы досрочно стать чемпионом Украины второй год подряд.
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