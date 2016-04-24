Премьер-лига, 23-й тур, "Динамо" - "Ворскла": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится центральный матч 23-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" примет на своем поле полтавскую "Ворсклу".

В этом матче сойдутся команды, которые занимают первое и пятое места в турнирной таблицеУПЛ.

Еще несколько дней назад все могли гадать, насколько важным в чемпионской гонке станет матч «Шахтера» и «Динамо» 1 мая. А в субботу оказалось, что уже сегодня может определиться победитель Лиги Пари-Матч. Для этого киевлянам достаточно победить гостей из Полтавы. Тогда они будут опережать преследователей на 7 очков за 3 тура до финиша, но гарантированные 3 очка в предпоследний игровой день для динамовцев (они должны были в 25-м туре провести матч с запорожским "Металлургом", который снялся с соревнований) делает их недосягаемыми.

Бесспорно, эта новость добавит сил хозяевам. Казалось бы, им предстоит выполнить не самое сложное задание, ведь очков столичные игроки не теряли еще с первого круга, а за все вояжи в столицу на встречи с "Динамо" полтавская «Ворскла» вывезла лишь 2 очка.

С другой стороны, никто не сомневается в боеспособности коллектива Василия Сачко и заряженности на положительный результат. Кроме вопроса престижа, полтавчане еще и попытаются отдалиться от «Александрии», ведь 5-е место им не гарантировано.

На котировках букмекерских контор "Динамо" считается явным фаворитом игры. На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,21 к 1, в то время как на ничью - 5,56 к 1, а на победу "Ворсклы" - 11,93 к 1.

Матч "Динамо" - "Ворскла" начнется на НСК "Олимпийский" в 19.30.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".