Луческу: "Футболисты "Шахтера" сегодня больше думали о "Севилье", чем о "Черноморце"

Футболисты "Шахтера" во время матча с "Черноморцем" (1:1) больше думали об игре с "Севильей", чем о сегодняшнем сопернике. Такое мнение после игры в Одессе выразил главный тренер донецкой команды Мирча Луческу, сообщает официальный сайт "Шахтера".

Наставник "Шахтера" также похвалил игроков "Черноморца" за проявленный характер.

"Я поздравляю "Черноморец". Отмечу мотивацию и амбиции, с которыми действовал сегодня соперник. Но это ни в коем случае не оправдывает нас и нашу игру. Возможно, в какой-то мере наши футболисты себя берегли и готовили к предстоящему матчу с "Севильей", не хотели получить травму", - считает Луческу.

По его мнению, во втором тайме в действиях игроков донецкой команды присутствовала расслабленность.

"Результат, который хозяева поля заслужили. Они бились за него, сыграли хорошо и организованно. Мы же должны были забивать еще в первом тайме. Во второй половине имели место расслабленность и фатальная ошибка при стандартном положении, когда нам забили. После этого было уже очень сложно вскрыть оборону соперника. "Черноморец" защищался большими силами. А мы делали слишком много длинных передач туда, где высокорослые футболисты соперника все выигрывали. Этим мы упростили им оборону – они легко выбивали мяч", - проанализировал игру Луческу.

Главный тренер "Шахтера" добавил, что даже в случае победы над "Черноморцем", у его команды было мало шансов выиграть чемпионат Украины.

"В целом даже до сегодняшнего матча было сложно выиграть чемпионат. К сожалению, возможно, так думали и футболисты. Сейчас самое важное – хорошо подготовиться к "Севилье", - добавил специалист.

Как сообщал УНИАН, сегодня донецкий "Шахтер" сыграл вничью 1:1 с одесским "Черноморцем". Такой результат позволяет киевскому "Динамо" уже завтра гарантировать себе чемпионский титул - для этого команде Сергея Реброва нужно дома обыграть полтавскую "Ворсклу".

Донецкому "Шахтеру" в ближайший четверг предстоит сыграть во Львове первый полуфинальный матч Лиги Европы против испанской "Севильи".