"Барселона" забила шесть голов "Хихону" и сохранила лидерство в испанской Ла Лиге

23:30, 23 апреля 2016
Футбол
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Каталонская команда продолжает уверенно двигаться к победе в чемпионате Испании.

Луис Суарес стал главным гером матча в Барселоне / Reuters

"Барселона", обыграв "Хихон" со счетом 6:0 в 35-м туре чемпионата Испании по футболу, сохранила лидерство в турнирной таблице.

Первый тайм матча завершился с минимальным преимуществом каталонцев - единственный мяч забил Лионель Месси. Однако после перерыва "Барселона" разгромила соперника, причем лучший бомбардир команды в чемпионате Луис Суарес отметился четырьмя голами.

Ближайший преследователь каталонцев мадридский "Атлетико" сегодня свой матч также выиграл - благодаря голу Анхеля Корреа столичная команда победила со счетом 1:0 "Малагу".

Барселона - Хихон - 6:0 (1:0)

Голы: Месси (12), Суарес (64, 74, с пенальти, 77, с пенальти, 88), Неймар (88).

Атлетико - Малага - 1:0 (0:0)

Гол: Корреа (62).

Таким образом, за три тура до конца сезона в Ла Лиге в активе "Барселоны" и "Атлетико" по 82 очка, но каталонцы имеют преимущество перед мадридцами за счет дополнительных показателей.

На одно очко от этих команд остает мадридский "Реал", который сегодня добыл волевую победу над "Райо Вальекано".

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