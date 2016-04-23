УПЛ: "Шахтер" потерял очки в матче с "Черноморцем"

Донецкий "Шахтер" не смог обыграть одесский "Черноморец" в выездном матче 23-го тура украинской футбольной Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1.

"Шахтер" забил свой мяч на 10-й минуте игры, когда бразильский полузащитник Бернард с 25-ти метров реализовал штрафной удар.

Второй тайм "Черноморец" начал активнее "горняков", и старания одесситов принесли им успех. Принадлежащий киевскому "Динамо" Владислав Калитвинцев исполнял штрафной с правого фланга и направил мяч в дальний нижний угол ворот Андрея Пятова.

В оставшиеся 40 минут игры "Шахтер" доминировал на футбольном поле, но свои моменты команда Мирчи Луческу не реализовала.

В случае завтрашней домашней победы "Динамо" над "Ворсклой", за три тура до конца чемпионата разрыв между киевлянами и "Шахтером" составит 7 очков.

Учитывая, что в одном из оставшихся матчей "Динамо" предстоит получить техническую победу над запорожским "Металлургом", завтрашний матч с полтавчанами на НСК "Олимпийский" может стать для "Динамо" чемпионским.

Черноморец (Одесса) - Шахтер (Донецк) - 1:1 (0:1)

Голы: Калитвинцев (55) - Бернард (10)

Ч: Боровик, Данченко, Хочолава, Мартыненко, Азацкий, Смирнов, Татарков (Кабаев, 72), Калитвинцев, Куценко (Хобленко, 88), Барилко (Ковалец, 46), Коркишко;

Ш: Пятов, Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Дентиньо, Веллингтон Нем (Марлос, 60), Коваленко (Тайсон, 46), Бернард, Гладкий (Эдуардо, 60);

Предупреждения: Смирнов, Куценко, Коркишко - Бернард, Дентиньо, Ордец

Удаление: Данченко (90+3)