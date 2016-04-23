Немецкая Бундеслига: "Баварии" до чемпионства осталось набрать два очка

Мюнхенская "Бавария" обыграла берлинскую "Герту" в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги и теперь находится на расстоянии двух очков до победы в чемпионате.

Команда Хосепа Гвардиолы выиграла со счетом 2:0, в то время как "Боруссия" из Дортмунда, занимающая второе место в турнирной таблице, сегодня победила "Штутгарт" - 3:0.

За три тура до финиша сезона "Баварию" и "Боруссию", как и прежде, разделяют семь очков. Это означает, что уже в следующую субботу, 30 апреля, мюнхенцы смогут оформить звание чемпиона - для этого им будет необходимо дома обыграть "Боруссию" из Менхенгладбаха.

Герта - Бавария - 0:2 (0:0)

Голы: Видаль (48), Дуглас Коста (80)

Штутгарт - Боруссия Дортмунд - 0:3 (0:2)

Голы: Кагава (21), Пулишич (45), Мхитарян (56)

Отметим, что украинские представители "Штутгарта" участия в сегодняшней игре с "Боруссией" не принимали. Артем Кравец всю встречу провел на скамейке запасных, а Борис Тащи не попал в заявку на матч.

Как сообщал УНИАН, в ближайшую среду "Бавария" проведет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико". Команда Хосепа Гвардиолы в нынешнем сезоне пытается сделать своеобразный "хет-трик" - стать победителем в Бундеслиге, Кубке Германии и ЛЧ.