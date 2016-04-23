Накануне полуфинала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" разгромил "Сток"

"Манчестер Сити" разгромил "Сток Сити" в матче 35-го тура английской футбольной Премьер-лиги.

Матч завершился со счетом 4:0, а мячи забивали бразилец Фернандо, аргентинец Серхио Агуэро, а также нигериец Келечи Ихеаначо, который сделал дубль.

В другом сегодняшнем ключевом матче тура "Ньюкасл", который борется за выживание в Премьер-лиге, смог вырвать ничью у "Ливерпуля". Уступая после первого тайма 0:2, команда Рафаэля Бенитеса завершила матч со счетом 2:2.

Манчестер Сити - Сток Сити - 4:0 (2:0)

Голы: Фернандо (35), Агуэро (43, с пенальти), Ихеаначо (63, 74)

Ливерпуль - Ньюкасл - 2:2 (2:0)

Голы: Старридж (2), Лаллана (30) - Сиссе (48), Колбак (66)

Таким образом, благодаря сегодняшней победе "Манчестер Сити" вновь на некоторое время вышел на третью позицию в турнирной таблице. Лондонский "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", которые являются конкурентами команды Мануэля Пеллегрини за место в первой четверке чемпионата АПЛ, свои матчи тура проведут позже.

В то же время "Ливерпуль" остался на седьмом месте в таблице, вплотную приблизившись к лондонскому "Вест Хэму".

"Ньюкасл" от "спасительной" 17-й позиции в лиге, где сейчас располагается "Норвич", теперь отделяет одно очко.

Напомним, в течение следующей недели "Манчестер Сити" сыграет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", а "Ливерпуль" в рамках того же этапа Лиги Европы встретится с "Вильярреалом".