Мадридский "Реал" добыл волевую победу в матче испанской Ла Лиги

Мадридский "Реал" в рамках 35-го тура чемпионата Испании по футболу обыграл в столичном дерби команду "Райо Вальекано".

Поединок Ла Лиги завершился со счетом 3:2 в пользу подопечных Зинедина Зидана, причем по ходу матча "Королевский клуб" уступал 0:2.

При отсутствии на поле португальского форварда Криштиану Роналду роль лидера "Реала" взял на себя валлиец Гарет Бэйл, два гола которого подарили гостям встречи победу.

Райо Вальекано - Реал - 2:3 (2:1)

Голы: Эмбарба (7), Мику (14) - Бэйл (34, 81), Васкес (52)

После этой победы "Реал" временно вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Зидана сейчас опережает на два очка "Барселону" и мадридский "Атлетико", но последние две команды матчи 35-го тура еще не играли.

"Барселона" сегодня проведет игру чемпионата против "Гранады", а "Атлетико" встретится с "Малагой".