В ужгородской "Говерле" обещают заплатить долги, если ФФУ оставит клуб в Премьер-лиге

Владелец ужгородской "Говерлы" Нестор Шуфрич заплатит долги экс-футболистам команды, если клуб получит аттестат на дальнейшее участие в Премьер-лиге. Об этом после поражения от львовских "Карпат" (0:3) заявил ассистент главного тренера "Говерлы" Владимир Васютик, передает Sport Arena.

"Владельцу клуба заблокировали счета, которые только недавно разблокировали. За то время, пока счета были заблокированы, набежало немало долгов. Он не отказывается от команды и готов платить, если команда получит аттестат", - сказал Васютик.

Он также объяснил, что главный тренер команды Вячеслав Грозный отсутствовал на игре именно потому, что занимался в это время вопросами аттестации клуба.

"Грозный отсутствует из-за того, что клуб сейчас решает вопрос аттестации на следующий сезон. Для клуба - это первоочередная проблема. Но есть возможность решить эту ситуацию положительно. В "Говерле" усиленно работают над решением этого вопроса - со многими иностранцами подписаны договоры о том, что деньги будут выплачены, а часть долгов уже погасили. Вячеслав Викторович [Грозный] находится в рабочей группе, которая представляет "Говерлу" перед аттестационным комитетом", - сказал Васютик.

Как сообщал УНИАН, ранее ряд экс-футболистов ужгородской команды заявили, что "Говерла" не желает погашать перед ними задолженность. При этом в клубе данную информацию опровергают.

По информации СМИ, "Говерла" из-за долгов вслед за харьковским "Металлистом" может не получить аттестат на участие в следующем сезоне Премьер-лиги.