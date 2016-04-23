Харьковский "Металлист" и днепродзержинская "Сталь" завершили матч Премьер-лиги без голов

Днепродзержинская "Сталь" и харьковский "Металлист" завершили матч 23-го тура украинской футбольной Премьер-лиги вничью 0:0.

В игре, состоявшейся на днепропетровском стадионе "Метеор", обе команды могли отличиться голом, но иногда удары футболистов проходили мимо ворот, а иногда уверенно действовали вратари Юрий Панькив и Сергей Погорелый.

После данной ничьи "Сталь" опустилась на восьмое место в турнирной таблицы, пропустив на седьмую строчку "Карпаты". "Металлист" остался на 10-й позиции.

Сталь (Днепродзержинск) - Металлист (Харьков) - 0:0 (0:0)

С: Панькив, Латифу, Ищенко, Васин, Пшеничных, Каленчук (Будник, 67), Карасюк, Г.Малакян, Э.Малакян (Кравченко, 84), Лазич, Фернандес (Дебелко, 46);

М: Погорелый, Зубейко, Зотько, Рыжук, Синица (Краев, 87), Харатин (Копина, 75), Ралюченко, Третьяков, Каплиенко, Наполов (Кошман, 82), Родич;

Предупреждения: Васин - Каплиенко, Третьяков