Премьер-лига: "Карпаты" одержали первую в своей истории победу на "Арене Львов"

Львовские "Карпаты" разгромили ужгородскую "Говерлу" со счетом 3:0 в матче 23-го тура футбольной Премьер-лиги.

В первом тайме за львовян отличился Денис Мирошниченко, реализовавший выход один на один с вратарем соперника Дмитрием Бабенко.

После перерыва "Карпаты" забили еще дважды - сначала Алексей Гуцуляк расстрелял пустые ворота "Говерлы" после удачной комбинации "бело-зеленых", а затем мяч в ворота ужгородцев с линии вратарской зоны отправил Густаво Бланко-Лещук.

Благодаря этой победе, которая стала первой для "Карпат" на "Арене Львов", львовяне обогнали в турнирной таблице днепродзержинскую "Сталь" и поднялись на седьмое место.

"Говерла", потерепев очередное поражение, продолжает находиться на предпоследней позиции, сохраняя лишь математические шансы оказаться хотя бы на строчку выше.

Карпаты (Львов) - Говерла (Ужгород) - 3:0 (1:0)

Голы: Мирошниченко (36), Гуцуляк (48), Бланко-Лещук (75);

К: Мысак, Мирошниченко, Новотрясов, Пластун, Костевич, Худобяк (Даушвили, 78), Гуцуляк (Ксенз, 60), Голодюк (Клец, 65), Кадимян, Карноза, Бланко-Лещук;

Г: Бабенко, Хоменко (Тома, 71), Ряшко, Кутас, Иванов, Савченко, Гавриш, Кузык, Гончар, Гемега, Худобяк;

Предупреждения: Худобяк - Кутас.