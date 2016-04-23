Коваленко и Швед признаны лучшими молодыми футболистами Украины в марте

Лучшими молодыми футболистами Украины в марте признаны Виктор Коваленко (U-21) и Марьян Швед (U-19), сообщает "Золотой талант Украины".

Коваленко установил новый рекорд по количеству набранных очков для возрастной категории U-21 — 355. Всего были рассмотрены 130 анкет тренеров, экспертов и журналистов, Коваленко попал в 124 из них, причем в 110 случаях — под №1. Уроженец Херсона собрал 91% очков.

Преимущество победителя мартовского опроса перед ближайшими конкурентами получилось огромным: Валерий Лучкевич из «Днепра» набрал 130 баллов, Александр Зинченко из российской «Уфы» — 106, Эдуард Соболь из «Металлиста» — 86, а замкнувший топ-пятерку Вячеслав Танковский из «Зари» — 17. Вчетвером они в сумме имеют 339 баллов, Коваленко в одиночку — 355.

Реальных конкурентов в марте у Коваленко практически не было. Он стал игроком стартового состава «Шахтера», который бодро шел в Лиге Европы по турнирной дистанции, выбив «Шальке» (правда, это было еще в феврале, но крупная победа в Гельзенкирхене со счетом 3:0 запомнилась надолго, а Коваленко забил третий мяч) и «Андерлехт», а еще — дебютировал в национальной сборной Украины. Сначала 20-летний горняк стал одним из пяти дебютантов Михаила Фоменко в спарринге с Кипром, а затем остался единственным из пяти, кому наставник сборной доверил место в стартовом составе в спарринге с Уэльсом. Судя по всему, Коваленко имеет все шансы попасть на Евро-2016 в качестве участника.

В свою очередь, Швед победил с внушительным отрывом, но настолько высокой плотности в верхней части рейтинга еще не было: сразу четыре футболиста набрали больше 100 баллов, при этом максимум составил 175.

Швед (175 баллов) был одним из главных действующих лиц во время элит-раунда Евро-2016 (U-19), где также выступали еще два воспитанника «Карпат» — Алексей Гуцуляк (121) и Василий Кравец (117). Львовское трио и заняло три первых места в марте. Более 100 баллов также набрал Богдан Михайличенко (102) из киевского "Динамо". Швед, к слову, уже становился лучшим игроком месяца в категории U-19 — в апреле 2015 года.

В 2016 году в старшей возрастной категории U-21 премии Золотой Талант на победу претендуют футболисты 1995—1996 годов рождения, а в младшей возрастной категории U-19 — футболисты 1997 года рождения и моложе.