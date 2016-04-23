Сборную Казахстана может возглавить знаменитый экс-футболист "Милана"

Федерация футбола Казахстана заинтересована в приглашении на пост главного тренера сборной бывшего полузащитника "Милана" Дженнаро Гаттузо, сообщает La Gazzetta dello Sport.

"По своему характеру и достижениям Гаттузо соответствует нашим целям. Это человек, который любит вызовы, это боец. А нам нужен тренер, который способен тяжело работать и хочет быть лидером", - сообщил итальянскому изданию неназванный источник из Казахстана.

Гаттузо завершил карьеру футболиста в 2013 году, после чего работал главным тренером в швейцарском "Сьоне", итальянском "Палермо" и греческом "ОФИ". В 2015 году он возглавил клуб третьего итальянского дивизиона "Пиза", с которым сейчас борется за повышение в классе.

"Для нас были честью переговоры с Гаттузо. Но сначала Рино должен завершить сезон с "Пизой". После этого мы поработаем над соглашением, которое удовлетворит обе стороны", - говорит источник в казахской Федерации.

Рино Гаттузо стал известен благодаря своим выступлениям в качестве футболиста в первом десятилетии ХХІ века. С "Миланом" он дважды выигрывал Лигу чемпионов, со сборной Италии становился в 2006 году чемпионом мира.

Сборная Казахстана с 2002 года является членом УЕФА, но с тех пор национальная команда ни разу не выходила ни на чемпионат мира, ни на чемпионат Европы. Отборочный цикл к Евро-2016 Казахстан завершил на предпоследнем месте в группе с Чехией, Исландией, Турцией, Нидерландами и Латвией.