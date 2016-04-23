Премьер-лига, 23-й тур, "Черноморец" - "Шахтер": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе проходит матч 23-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимает на своем поле донецкий "Шахтер".

Встречаются команды, которые занимают в турнирной таблице 12-е и 2-е места. А отставание "Шахтера" от лидирующего киевского "Динамо" составляет 5 очков.

Видимо, разная степень стимула на внутренней и европейской арене мешает «Шахтеру» в домашних соревнованиях. Впрочем, шанс догнать «Динамо» у «горняков» все еще существует. Для этого необходимо побеждать в Одессе. На сегодня донетчане в этом противостоянии имеют 8-матчевую победную серию и в основном коллектив Мирчи Луческу не слишком заставляет наставника волноваться. За несколько дней до первой встречи с «Севильей» тратить лишние эмоции также не желательно, однако согласятся ли с этим «моряки»?

В нынешнем турнире «Шахтер» демонстрирует чрезвычайную результативность, забивая более 3 мячей за игру в среднем (68 за 21 сыгранный матч). В то же время показатели гранда в защите мало чем отличаются от середняков. Однако «Черноморец» вновь встретился с проблемой реализации, после зимы еще ни разу не забив дважды за поединок. Поэтому, скорее всего, задача гостей может ограничиться 2-мя меткими «выстрелами».

Матч первого круга нынешего сезона завершился со счетом 2:0 в пользу "Шахтера".

На котировках букмекерских контор явным фаворитом считается "Шахтер". на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,15 к 1. В то же время, на победу "Черноморца" можно поставить из рассчета 13,32 к 1, а на ничью - 6,71 к 1.

Матч "Черноморец" - "Шахтер" начнется в Одессе в 19.30.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".