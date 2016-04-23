Премьер-лига, 23-й тур, "Карпаты" - "Говерла": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч 23-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают на своем поле ужгородскую "Говерлу".

Встречаются команды, которые занимают на данный момент 8-е и 13-е место в турнирной таблице. "Говерла" занимает последнее место среди всех действующих участников турнира (не считая, снявшийся с соревнований запорожский "Металлург").

Еще накануне "Говерла" занимала 11-е место в таблице, имея на своем счету 16 баллов. Но, вечра днем официально вступило в силу решение о лишении команды 9 баллов и ужгородцы вынужденно пропустили вперед в таблице луцкую "Волынь" и одесский "Черноморец".

Что касается чисто спортивных результатов, то на футбольном поле обе команды в 2016 году набрали лишь по 3 очка, причем «Карпаты» еще не выигрывали. Поэтому второе подряд свидание с географическими соседями для них является отличной возможностью прервать эту невеселую серию. Важна для хозяев и локальная борьба за места в середине турнирной таблицы. Хотя мечтам о попадании в шестерку сбыться не суждено, с чем согласился наставник команды Владимир Безубяк.

В целом историческое преимущество в этой паре на стороне львовян, однако более-менее убедительно они выглядят разве что дома. Отметим, что 6 очков за сезон последний раз у закарпатцев они брали еще во время турнира 2007/2008 гг. Сейчас после гостевого успеха в матче первого круга (2:0) такое достижение вполне можно будет повторить.

В кадровом плане соперники находятся в примерно одинаковой ситуации: по одному дисквалифицированному центральному защитнику и не слишком длинная скамейка запасных, что особенно знакомо тренеру "Говерлы" Вячеславу Грозному.

На котировках букмекерских контор "Карпаты" являются явным фаворитом игры. На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,23 к 1, на ничью - 5,28 к 1, а на победу "Говерлы" - 11,44 к 1.

Матч "Карпаты" - "Говерла" начнется во Львове в 14.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".