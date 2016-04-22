"Вердер" с украинским тренером Скрипником снова проиграл в Бундеслиге

Бременский "Вердер", который возглавляет украинский тренер Виктор Скрипник, проиграл на выезде "Гамбургу" в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.

Пропустив в первом тайме два гола от Пьера-Мишеля Ласогги, "Вердер" после перерыва смог забить лишь однажды - мяч на счету Энтони Уджи. Таким образом, матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Гамбурга".

Поражение "Вердера" означает, что с 31 очком в активе он еще как минимум неделю продолжит находиться в зоне вылета Бундеслиги. От "спасительного" 15-го места бременцев отделяет два очка.

Конкуренты команды Скрипника за место в элитном чемпионате свои матчи проведут завтра. "Аусбург" сыграет с "Вольфсбургом", а "Штутгарт" - с дортмундской "Боруссией".

Как сообщал УНИАН, в прошедший вторник "Вердер" вылетел из Кубка Германии, проиграв со счетом 0:2 мюнхенской "Баварии".